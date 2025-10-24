Après-midi éco-volontaire sur Bréquigny Place Sarah Bernhardt Rennes

Libre d’accès, gratuit, collation offerte

Nous vous proposons une action à but éducatif et ludique que ce soit seul.e, en famille, ou entre ami.es !

Les habitant.es du quartier Bréquigny nettoient l’environnement dans lequel nous vivons au quotidien..

Malgré les nettoyages quotidiens de la ville, un coup de pouce sera le bienvenu !

**Rejoignez-nous ! au Square Sarah Bernhardt le vendredi 24 octobre 2025 de 14h30 à 17h00.**

Venez nous aider à lutter contre la pollution de nos déchets et passons un bon moment.

Nous sommes très pressés de vous rencontrer à l’occasion de cette action.

**À bientôt ! **

https://www.benenova.fr/missions/ramassage-de-dechets-a-brequigny habitant.es-brequigny@orange.fr

Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine