Après-midi éco-volontaire sur Bréquigny Place Sarah Bernhardt Rennes Mercredi 4 février, 14h30 Ille-et-Vilaine

Libre d’accès, gratuit, matériel fourni, collation offerte.

Nous vous proposons une action à but éducatif et ludique que ce soit seul.e, en famille, ou entre ami.es !

Les habitant.es du quartier Bréquigny nettoient l’environnement dans lequel nous vivons au quotidien..
Malgré les nettoyages quotidiens de la ville, un coup de pouce sera le bienvenu !
**Rejoignez-nous !**
**Place Sarah Bernhardt, le mercredi 04 février 2026 de 14h30 à 17h00.**
Venez nous aider à lutter contre la pollution de nos déchets et passons un bon moment.
Nous sommes très pressés de vous rencontrer à l’occasion de cette action.
Habitant.es du quartier, ou pas, vous pouvez vous inscrire, via le site de l’association Benenova.
**À bientôt ! **

 https://www.benenova.fr/missions/ramassage-de-dechets-a-brequigny-7

Place Sarah Bernhardt Square Sarah Bernhardt 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35032 Ille-et-Vilaine


