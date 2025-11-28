Après-midi éco-volontaire sur Bréquigny Square Charles Dullin Rennes Mercredi 10 décembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

Libre d’accès, gratuit, matériel fourni, collation offerte.

Nous vous proposons une action à but éducatif et ludique que ce soit seul.e, en famille, ou entre ami.es !

Les habitant.es du quartier Bréquigny nettoient l’environnement dans lequel nous vivons au quotidien..

Malgré les nettoyages quotidiens de la ville, un coup de pouce sera le bienvenu ! **Rejoignez-nous !**

**au Square Charles Dullin le mercredi 10 décembre 2025 de 14h30 à 17h00.**

Venez nous aider à lutter contre la pollution de nos déchets et passons un bon moment.

Nous sommes très pressés de vous rencontrer à l’occasion de cette action.

**À bientôt ! **

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-10T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-10T17:00:00.000+01:00

habitant.es-brequigny@orange.fr

Square Charles Dullin 35200 Rennes Bréquigny