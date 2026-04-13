Après-midi éco volontaire sur Bréquigny, Square de Copenhague 35200 Rennes, Rennes
Après-midi éco volontaire sur Bréquigny, Square de Copenhague 35200 Rennes, Rennes vendredi 17 avril 2026.
Après-midi éco volontaire sur Bréquigny Vendredi 17 avril, 14h30 Square de Copenhague 35200 Rennes Ille-et-Vilaine
Libre d’accès, gratuit, matériel fourni, collation offerte.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00
Fin : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00
Les habitant.es du quartier Bréquigny nettoient l’environnement dans lequel nous vivons au quotidien..
Malgré les nettoyages quotidiens de la ville, un coup de pouce sera le bienvenu !
Rejoignez-nous !
Square de Copenhague, le vendredi 17 avril 2026 de 14h30 à 17h00.
Venez nous aider à lutter contre la pollution de nos déchets et passons un bon moment.
Nous sommes très pressés de vous rencontrer à l’occasion de cette action. Habitant.es du quartier, ou pas, vous pouvez vous inscrire, via le site de l’association Benenova
À bientôt !
Square de Copenhague 35200 Rennes Square de Copenhague 35200 Rennes Rennes 35001 Bréquigny Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.benenova.fr/missions/ramassage-de-dechets-a-brequigny-39 »}]
Nous vous proposons une action à but éducatif et ludique que ce soit seul.e, en famille, ou entre ami.es ! Convivialité Bonne humeur
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