Après-midi éco volontaire sur Bréquigny, Square de Copenhague 35200 Rennes, Rennes

Après-midi éco volontaire sur Bréquigny Vendredi 17 avril, 14h30 Square de Copenhague 35200 Rennes Ille-et-Vilaine

Libre d’accès, gratuit, matériel fourni, collation offerte.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-17T14:30:00+02:00 – 2026-04-17T17:00:00+02:00

Les habitant.es du quartier Bréquigny nettoient l’environnement dans lequel nous vivons au quotidien..

Malgré les nettoyages quotidiens de la ville, un coup de pouce sera le bienvenu !

Rejoignez-nous !

Square de Copenhague, le vendredi 17 avril 2026 de 14h30 à 17h00.

Venez nous aider à lutter contre la pollution de nos déchets et passons un bon moment.

Nous sommes très pressés de vous rencontrer à l’occasion de cette action. Habitant.es du quartier, ou pas, vous pouvez vous inscrire, via le site de l’association Benenova

À bientôt !

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Nous vous proposons une action à but éducatif et ludique que ce soit seul.e, en famille, ou entre ami.es ! Convivialité Bonne humeur