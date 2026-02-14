Après-midi éco-volontaire sur Bréquigny Square des Clôteaux Rennes
Après-midi éco-volontaire sur Bréquigny Square des Clôteaux Rennes vendredi 20 février 2026.
Après-midi éco-volontaire sur Bréquigny Square des Clôteaux Rennes Vendredi 20 février, 14h30 Ille-et-Vilaine
Libre d’accès, gratuit, matériel fourni, collation offerte.
Nous vous proposons une action à but éducatif et ludique que ce soit seul.e, en famille, ou entre ami.es !
Les habitant.es du quartier Bréquigny nettoient l’environnement dans lequel nous vivons au quotidien..
Malgré les nettoyages quotidiens de la ville, un coup de pouce sera le bienvenu !
**Rejoignez-nous !**
**Square des Clôteaux, le vendredi 20 février 2026 de 14h30 à 17h00.**
Venez nous aider à lutter contre la pollution de nos déchets et passons un bon moment.
**Nous sommes très pressés de vous rencontrer à l’occasion de cette action.**
Habitant.es du quartier, ou pas, vous pouvez vous inscrire, via le site de l’association Benenova Rennes
**À bientôt ! **
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-20T14:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-20T17:00:00.000+01:00
Square des Clôteaux Square des Clôteaux 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35238 Ille-et-Vilaine