Après-midi éco-volontaire sur Bréquigny Uppsala Rennes Vendredi 19 décembre, 14h30 Ille-et-Vilaine
Libre d’accès, gratuit, matériel fourni, collation offerte.
Nous vous proposons une action à but éducatif et ludique que ce soit seul.e, en famille, ou entre ami.es !
Les habitant.es du quartier Bréquigny nettoient l’environnement dans lequel nous vivons au quotidien..
Malgré les nettoyages quotidiens de la ville, un coup de pouce sera le bienvenu !
**Rejoignez-nous !**
**au 1 rue d’Uppsala le vendredi 19 décembre 2025 de 14h30 à 17h00.**
Venez nous aider à lutter contre la pollution de nos déchets et passons un bon moment.
Nous sommes très pressés de vous rencontrer à l’occasion de cette action.
**À bientôt ! **
Habitant.es du quartier, ou pas, vous pouvez vous inscrire, via le site de l’association Benenova [https://www.benenova.fr/actions_rennes](https://www.benenova.fr/actions_rennes)
ou au 06 47 82 48 31
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-19T14:30:00.000+01:00
Fin : 2025-12-19T17:00:00.000+01:00
https://www.benenova.fr/missions/ramassage-de-dechets-a-brequigny-5
Uppsala 1 rue d’Uppsala 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine