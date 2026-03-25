Après-midi éco volontaire sur Bréquigny Uppsala Rennes Mercredi 1 avril, 14h30 Ille-et-Vilaine

Libre d’accès, gratuit, matériel fourni, collation offerte.

Nous vous proposons une action à but éducatif et ludique que ce soit seul.e, en famille, ou entre ami.es !

Les habitant.es du quartier Bréquigny nettoient l’environnement dans lequel nous vivons au quotidien..

Malgré les nettoyages quotidiens de la ville, un coup de pouce sera le bienvenu !

**Rejoignez-nous ! au 1 rue d’Uppsala**

**le mercredi 01 avril 2026 de 14h30 à 17h00.**

Venez nous aider à lutter contre la pollution de nos déchets et passons un bon moment.

Nous sommes très pressés de vous rencontrer à l’occasion de cette action. Habitant.es du quartier, ou pas, vous pouvez vous inscrire, via le site de l’association Benenova

**À bientôt ! **

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-01T14:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-01T17:00:00.000+02:00

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https://www.benenova.fr/missions/ramassage-de-dechets-a-brequigny-38

Uppsala 1 rue d’Uppsala 35200 Rennes Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine



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