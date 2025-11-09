Après-midi en chansons Le Lonzac
Après-midi en chansons Le Lonzac dimanche 9 novembre 2025.
Après-midi en chansons
Le Lonzac Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-09
fin : 2025-11-09
Date(s) :
2025-11-09
Le choeur des 100 pas de La Lonzac, vous proposent une après-midi en chanson.
Entrée libre .
Le Lonzac 19470 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 35 47 78 81
English : Après-midi en chansons
German : Après-midi en chansons
Italiano :
Espanol : Après-midi en chansons
L’événement Après-midi en chansons Le Lonzac a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze