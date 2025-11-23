Après-midi en famille ambiance Noël Salle halte de loisirs Saint-Georges-des-Coteaux

Après-midi en famille ambiance Noël

Salle halte de loisirs Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-23

Après-midi en famille ambiance Noël

Sur inscription.

Au programme

.

Salle halte de loisirs Rue du Parc Saint-Georges-des-Coteaux 17810 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 01 00 63 reliancesaintonge@gmail.com

English :

Family Christmas afternoon

Registration required.

On the program:

German :

Familiennachmittag mit weihnachtlicher Stimmung

Nach vorheriger Anmeldung.

Auf dem Programm:

Italiano :

Pomeriggio di Natale in famiglia

Iscrizione obbligatoria.

In programma:

Espanol :

Tarde de Navidad en familia

Inscripción obligatoria.

En el programa:

L’événement Après-midi en famille ambiance Noël Saint-Georges-des-Coteaux a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge