Après-midi en mode ROBOT Bibliothèque Maurepas Rennes Vendredi 27 février, 16h00 Ille-et-Vilaine
dans la limite des places disponibles
Un atelier pour initier les enfants à l’informatique de manière ludique avec quelques robots qui font escale à la bibliothèque.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-27T16:00:00.000+01:00
Fin : 2026-02-27T18:00:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38