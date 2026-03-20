Après-midi enchantée de Pâques Jardins de Coppélia Pennedepie
Après-midi enchantée de Pâques Jardins de Coppélia Pennedepie dimanche 5 avril 2026.
Après-midi enchantée de Pâques
Jardins de Coppélia 478 Route du Bois du Breuil Pennedepie Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-04-05 18:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Atelier créatif et Chasse aux oeufs de Pâques aux Jardins de Coppélia Partez à la recherche des 3 précieux tickets d’or subtilement cachés dans notre parc ainsi que de délicieux chocolats.
L’après-midi enchantée
Un moment magique à partager en famille
en partenariat avec Jeff de Bruges
14h Atelier créatif animé par Atelier Libellule
Les petits artistes créeront leur panier de Pâques et décoreront leur oeuf grâce à la technique colorée et ludique de la peinture marbling. Les enfants repartent avec leurs créations.
(Pour les moins de 4 ans)
16h Grande Chasse aux oeufs
Partez à la recherche des 3 précieux tickets d’or subtilement cachés dans notre parc ainsi que de délicieux chocolats. Ouvrez grand vos yeux et tentez votre chance !
(Adulte accompagnateur obligatoire)
Goûter de Pâques (Réservé aux enfants)
Un moment gourmand pour reprendre des forces.
Pendant que les enfants profitent de leur moment, notre carte du bar accueille les plus grands.
Possibilité de participer à l’Atelier créatif ou la Grande Chasse aux oeufs uniquement au tarif individuel de 30€. .
Jardins de Coppélia 478 Route du Bois du Breuil Pennedepie 14600 Calvados Normandie +33 9 85 60 23 00 hello@jardins-coppelia.com
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English : Après-midi enchantée de Pâques
Creative workshop and Easter egg hunt at Coppélia Gardens: Go in search of the 3 precious golden tickets subtly hidden in our park, as well as delicious chocolates.
L’événement Après-midi enchantée de Pâques Pennedepie a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Honfleur-Beuzeville
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- Atelier créatif et Chasse aux oeufs de Pâques Jardins de Coppélia Pennedepie — 5 avril 2026
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