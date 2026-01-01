Après-midi entrepreneuses/eurs Cothébroc Roulans

Après-midi entrepreneuses/eurs

Cothébroc 26 Grande Rue Roulans Doubs

Début : 2026-01-06 14:00:00

fin : 2026-01-06 18:30:00

2026-01-06

Ouvert à tous les entrepreneuses/eurs de Roulans et des villages environnants.

Un moment de convivialité pour se rencontrer, échanger, réseauter.

Entrée libre et sans inscription. .

Cothébroc 26 Grande Rue Roulans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 46 72 74 cothebroc@gmail.com

