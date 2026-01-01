Après-midi entrepreneuses/eurs Cothébroc Roulans
Après-midi entrepreneuses/eurs Cothébroc Roulans mardi 6 janvier 2026.
Après-midi entrepreneuses/eurs
Cothébroc 26 Grande Rue Roulans Doubs
Début : 2026-01-06 14:00:00
fin : 2026-01-06 18:30:00
2026-01-06
Ouvert à tous les entrepreneuses/eurs de Roulans et des villages environnants.
Un moment de convivialité pour se rencontrer, échanger, réseauter.
Entrée libre et sans inscription. .
Cothébroc 26 Grande Rue Roulans 25640 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 46 72 74 cothebroc@gmail.com
