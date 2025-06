Après-midi « Espace » Granville 10 juillet 2025 15:30

Manche

Après-midi « Espace » Atelier Chez Tatie Granville Manche

Début : 2025-07-10 15:30:00

fin : 2025-07-10 17:30:00

2025-07-10

Viens t’amuser chez Tatie sur le thème de l’Espace.

Jeux, activités, petit bricolage et goûter.

Tu peux venir déguisé.e!

A partir de 3 ans.

Infos et réservation sur le site de l’atelier: www.cheztatiegranville.com

Atelier Chez Tatie

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Après-midi « Espace »

Come and have fun at Auntie’s on the theme of Space.

Games, activities, crafts and a snack.

You can come dressed up!

Ages 3 and up.

Info and booking on the workshop website: www.cheztatiegranville.com

German :

Komm und amüsiere dich bei Tatie zum Thema Weltraum.

Spiele, Aktivitäten, kleine Basteleien und Snacks.

Du kannst auch verkleidet kommen!

Ab 3 Jahren.

Infos und Reservierung auf der Website des Ateliers: www.cheztatiegranville.com

Italiano :

Venite a divertirvi dalla zia sul tema dello spazio.

Giochi, attività, artigianato e merenda.

Potete venire vestiti!

Dai 3 anni in su.

Info e prenotazioni sul sito del laboratorio: www.cheztatiegranville.com

Espanol :

Ven a divertirte a Auntie’s con el tema del Espacio.

Juegos, actividades, manualidades y merienda.

¡Puedes venir disfrazado!

A partir de 3 años.

Información y reservas en la web del taller: www.cheztatiegranville.com

