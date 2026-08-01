Après-midi et soirée artistique à Ravignan Ravignan Perquie
jeudi 13 août 2026 · Ravignan · Perquie
Informations pratiques
Perquie
Après-midi et soirée artistique à Ravignan
Ravignan Château de Ravignan Perquie Landes
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 16:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Venez rencontrer Nicolas de la Barre, artiste-sculpteur belge qui au travers de ses bustes et demi-bustes rend hommage au nu féminin et au matériau vivant qu’est le tilleul.
Pour y participer, l’inscription sera obligatoire.
Venez rencontrer Nicolas de la Barre, artiste-sculpteur belge qui au travers de ses bustes et demi-bustes rend hommage au nu féminin et au matériau vivant qu’est le tilleul.
Programme de la journée
– 16h Accueil
– 16h30 Démonstration de techniques de sculpture sur bois par Nicolas de la Barre
– 17h Visite guidée intérieure du château à deux voix, Ravignan et Nicolas de la Barre
– 18h Visite guidée des chais dégustation-vente des produits du Domaine
– 19h30 Apéritif et pique-nique Cocktail à base d’armagnac offert par le Domaine ; dégustation-vente des créations gourmandes de L’Infusoir boissons rafraîchissantes aux fruits et aux fleurs et douceurs artisanales ; pique-nique sous le magnolia (apporté par chaque participant).
Pour y participer, l’inscription sera obligatoire. .
Ravignan Château de Ravignan Perquie 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@armagnac-ravignan.com
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English : Après-midi et soirée artistique à Ravignan
Come meet Nicolas de la Barre, a Belgian sculptor who, through his busts and half-busts, pays tribute to the female nude and to the living material that is linden wood.
Registration is required to attend.
L’événement Après-midi et soirée artistique à Ravignan Perquie a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Landes d’Armagnac
À voir aussi à Perquie (Landes)
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