Après-midi et soirée artistique à Ravignan Ravignan Perquie

Informations pratiques

Perquie

Après-midi et soirée artistique à Ravignan

Ravignan Château de Ravignan Perquie Landes

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 16:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Venez rencontrer Nicolas de la Barre, artiste-sculpteur belge qui au travers de ses bustes et demi-bustes rend hommage au nu féminin et au matériau vivant qu’est le tilleul.

Pour y participer, l’inscription sera obligatoire.

Venez rencontrer Nicolas de la Barre, artiste-sculpteur belge qui au travers de ses bustes et demi-bustes rend hommage au nu féminin et au matériau vivant qu’est le tilleul.

Programme de la journée

– 16h Accueil

– 16h30 Démonstration de techniques de sculpture sur bois par Nicolas de la Barre

– 17h Visite guidée intérieure du château à deux voix, Ravignan et Nicolas de la Barre

– 18h Visite guidée des chais dégustation-vente des produits du Domaine

– 19h30 Apéritif et pique-nique Cocktail à base d’armagnac offert par le Domaine ; dégustation-vente des créations gourmandes de L’Infusoir boissons rafraîchissantes aux fruits et aux fleurs et douceurs artisanales ; pique-nique sous le magnolia (apporté par chaque participant).

Pour y participer, l’inscription sera obligatoire. .

Ravignan Château de Ravignan Perquie 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine contact@armagnac-ravignan.com

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English : Après-midi et soirée artistique à Ravignan

Come meet Nicolas de la Barre, a Belgian sculptor who, through his busts and half-busts, pays tribute to the female nude and to the living material that is linden wood.

Registration is required to attend.

L’événement Après-midi et soirée artistique à Ravignan Perquie a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Landes d’Armagnac