Aprés-midi et soirée jeux de socièté

Salle du picodon Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 17:00:00

fin : 2026-03-13 23:00:00

Date(s) :

2026-02-13 2026-03-13 2026-04-10 2026-06-12

Jeux pour toutes et pour tous

.

Salle du picodon Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 33 78 49 toursdejeux.ludotheque@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Games for everyone

L’événement Aprés-midi et soirée jeux de socièté Bourdeaux a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux