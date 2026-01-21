Après-midi et soirée jeux de société Bar Pause Café Le Creusot

Après-midi et soirée jeux de société

Bar Pause Café 7 rue Maréchal Leclerc Le Creusot Saône-et-Loire

Début : 2026-02-07 14:00:00

Après-midi et soirée jeux de société ouvertes à toutes et à tous !

Plus de 100 jeux différents vous attendent jeux de réflexion, de cartes, de rapidité, de stratégie et bien d’autres encore.

Que vous veniez entre amis, en famille ou en solo, nous serons là pour vous expliquer les règles et vous aider à trouver le jeu qui vous correspond.

De 14h à minuit, en-cas et boissons vendus sur place. .

Bar Pause Café 7 rue Maréchal Leclerc Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 08 88 22 lescalaverasdujeu@gmail.com

