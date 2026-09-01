Après-midi et soirée Jeux de société Salle Guynemer Le Creusot
samedi 26 septembre 2026 · Salle Guynemer · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
Après-midi et soirée Jeux de société
Salle Guynemer 5 rue Guynemer Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Après-midi et soirée jeux pour tous !
Venez passer un moment convivial autour du jeu, seul, en famille ou entre amis !
Au programme : jeux de cartes, jeux de stratégie, jeux de plateau, jeux classiques et bien d’autres encore. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges, des plus petits aux plus grands !
?? Snacks et boissons seront proposés à la vente sur place.
Venez jouer, découvrir de nouveaux jeux et partager un bon moment avec nous ! .
Salle Guynemer 5 rue Guynemer Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 08 88 22 lescalaverasdujeu@gmail.com
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English : Après-midi et soirée Jeux de société
L’événement Après-midi et soirée Jeux de société Le Creusot a été mis à jour le 2026-09-07 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II
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