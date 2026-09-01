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AGENDA · Le Creusot

Après-midi et soirée Jeux de société Salle Guynemer Le Creusot

samedi 26 septembre 2026 · Salle Guynemer · Le Creusot

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Salle Guynemer
Adresse
5 rue Guynemer
Ville
71200 Le Creusot
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Le Creusot

Après-midi et soirée Jeux de société

Salle Guynemer 5 rue Guynemer Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 14:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Après-midi et soirée jeux pour tous !

Venez passer un moment convivial autour du jeu, seul, en famille ou entre amis !

Au programme : jeux de cartes, jeux de stratégie, jeux de plateau, jeux classiques et bien d’autres encore. Il y en aura pour tous les goûts et pour tous les âges, des plus petits aux plus grands !

?? Snacks et boissons seront proposés à la vente sur place.

Venez jouer, découvrir de nouveaux jeux et partager un bon moment avec nous !   .

Salle Guynemer 5 rue Guynemer Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 08 88 22  lescalaverasdujeu@gmail.com

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English : Après-midi et soirée Jeux de société

L’événement Après-midi et soirée Jeux de société Le Creusot a été mis à jour le 2026-09-07 par LE CREUSOT │ Creusot-Montceau Tourisme | Cat.II

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