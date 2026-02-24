Aprés-midi et soirée jeux de société Le Poët-Laval
Aprés-midi et soirée jeux de société Le Poët-Laval vendredi 13 mars 2026.
Aprés-midi et soirée jeux de société
Salle du picodon Le Poët-Laval Drôme
Début : 2026-03-13 17:00:00
fin : 2026-03-13 23:00:00
2026-03-13 2026-04-10 2026-06-12
Jeux pour toutes et pour tous. En association avec le sous des écoles
Salle du picodon Le Poët-Laval 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 33 78 49 toursdejeux.ludotheque@gmail.com
English :
Games for everyone. In association with the sous des écoles
L’événement Aprés-midi et soirée jeux de société Le Poët-Laval a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux