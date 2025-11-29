Après-midi et soirée Jeux de Société Saint-Hilaire-sur-Benaize

Après-midi et soirée Jeux de Société

Route du Blanc Saint-Hilaire-sur-Benaize Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-29 16:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

L’association Grain de Folie vous propose une après-midi et soirée jeux de société….

Venez seul, en famille ou entre amis, jouez aux jeux de société que vous adorez, ou découvrez en de nouveaux. Apportez les jeux que vous souhaitez partager et participez à une activité relais puzzle. Bientôt noël , vendez et achetez jeux et puzzles à la bourse aux jeux. Buvette et restauration (végétarienne également) sur place. .

Route du Blanc Saint-Hilaire-sur-Benaize 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 28 35 86 27 graindefloie@gmail.com

English :

The Grain de Folie association offers an afternoon and evening of board games….

German :

Der Verein Grain de Folie bietet Ihnen einen Nachmittag und Abend mit Gesellschaftsspielen an….

Italiano :

L’associazione Grain de Folie vi invita a un pomeriggio e a una serata di giochi da tavolo….

Espanol :

La asociación Grain de Folie le invita a una tarde y noche de juegos de mesa….

