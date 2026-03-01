Après-midi Famille Ennordres

Après-midi Famille Ennordres samedi 7 mars 2026.

634, Gué de la Pierre Ennordres Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR
20
Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-07 14:00:00
2026-03-07

La P’tite Ferme vous propose une après-midi famille !
Au programme
– Visite de la ferme
– Nourrissage des animaux
– Fabrication de pain
– Plantation d’une graine

Pensez à réserver vos places ! 20  .

634, Gué de la Pierre Ennordres 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 6 14 56 82 82 

English :

La P’tite Ferme invites you to a family afternoon!

