Après-midi Famille Ennordres samedi 7 mars 2026.
Après-midi Famille
634, Gué de la Pierre Ennordres Cher
Tarif : 20 EUR
20
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-07 14:00:00
2026-03-07
La P’tite Ferme vous propose une après-midi famille !
Au programme
– Visite de la ferme
– Nourrissage des animaux
– Fabrication de pain
– Plantation d’une graine
Pensez à réserver vos places ! 20 .
634, Gué de la Pierre Ennordres 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 6 14 56 82 82
English :
La P’tite Ferme invites you to a family afternoon!
