Après-midi Famille

634, Gué de la Pierre Ennordres Cher

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 14:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

La P’tite Ferme vous propose une après-midi famille !

Au programme

– Visite de la ferme

– Nourrissage des animaux

– Fabrication de pain

– Plantation d’une graine

Pensez à réserver vos places ! 20 .

634, Gué de la Pierre Ennordres 18380 Cher Centre-Val de Loire +33 6 14 56 82 82

English :

La P’tite Ferme invites you to a family afternoon!

L’événement Après-midi Famille Ennordres a été mis à jour le 2026-03-04 par OT SAULDRE ET SOLOGNE