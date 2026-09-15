Après-midi famille – Thème automne Souvigné
samedi 14 novembre 2026 · Souvigné
Informations pratiques
Souvigné
Après-midi famille – Thème automne
Souvigné Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 14:30:00
fin : 2026-11-14 16:30:00
Date(s) :
2026-11-14
Temps d’atelier en famille su le thème de l’automne. Venez créer, peindre, coller… avec des trésors d’automne trouvés en forêt.
Salle de motricité de l’école maternelle, à Souvigné. .
Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42 famille@lacroiseedesvillages79.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi famille – Thème automne
L’événement Après-midi famille – Thème automne Souvigné a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Haut Val De Sèvre
À voir aussi à Souvigné (Deux-Sèvres)
- ANIMATIONS + de 60 ans Atelier sensoriel et comestible jardins de la Tine Souvigné 15 septembre 2026
- Découverte du patrimoine pèlebois du XIXe siècle, Musée de la vie rurale et de la coiffe, Souvigné 19 septembre 2026
- Visite commentée, Château de Régné, Souvigne 19 septembre 2026
- Journées du Patrimoine Découverte du patrimoine pèlebois du XIXe siècle Souvigné 19 septembre 2026
- Balade Surprise Parking Souvigné 3 octobre 2026