Informations pratiques

Souvigné

Après-midi famille – Thème automne

Souvigné Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 14:30:00

fin : 2026-11-14 16:30:00

Date(s) :

2026-11-14

Temps d’atelier en famille su le thème de l’automne. Venez créer, peindre, coller… avec des trésors d’automne trouvés en forêt.

Salle de motricité de l’école maternelle, à Souvigné. .

Souvigné 79800 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 25 73 42 famille@lacroiseedesvillages79.com

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English : Après-midi famille – Thème automne

L’événement Après-midi famille – Thème automne Souvigné a été mis à jour le 2026-09-10 par OT Haut Val De Sèvre