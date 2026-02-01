Après-midi festif au musée Courbet Musée Courbet Ornans
Musée Courbet 1, place Robert Fernier Ornans Doubs
Gratuit
Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 17:00:00
2026-02-07
À l’occasion de l’ouverture de Rencontre intime , le musée Courbet vous ouvre grand ses portes !
Au programme
Chasse au trésor dans le musée
Goûter convivial
Découverte ludique des œuvres
Entrée gratuite pour toutes et tous
Une après-midi festive et chaleureuse, idéale pour une sortie en famille. .
