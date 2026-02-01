Après-midi festif au musée Courbet Musée Courbet Ornans

Après-midi festif au musée Courbet

Musée Courbet 1, place Robert Fernier Ornans Doubs

Début : 2026-02-07 14:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

2026-02-07

À l’occasion de l’ouverture de Rencontre intime , le musée Courbet vous ouvre grand ses portes !

Au programme

Chasse au trésor dans le musée

Goûter convivial

Découverte ludique des œuvres

Entrée gratuite pour toutes et tous

Une après-midi festive et chaleureuse, idéale pour une sortie en famille. .

Musée Courbet 1, place Robert Fernier Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 86 22 88 reservationpaysdecourbet@doubs.fr

