Après-midi festif Commune de Guimps

Place de la Mairie Guimps Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 14:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

La municipalité vous propose une exposition-vente de créations et produits locaux à l’ancienne boulangerie située à côté de la mairie. Ce sera l’occasion de redécouvrir le local commercial de la boulangerie des familles .

.

Place de la Mairie Guimps 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 90 11

English : Après-midi festif Commune de Guimps

The municipality is hosting an exhibition and sale of local creations and products at the old bakery next to the town hall. This will be an opportunity to rediscover the commercial premises of ‘the family bakery’.

L’événement Après-midi festif Commune de Guimps Guimps a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de tourisme du Sud Charente