Après-midi festif Espace Le Goffic Pacé Mercredi 17 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dans le cadre d’Un hiver à Pacé

La Mairie de Pacé et la MJC de Pacé organisent un après-midi rythmé par diverses animations à l’Espace Le Goffic.

Au programme :

* Manège (carrousel) de 14h à 18h

* Maquillage de 14h à 18h

* Goûter

* Atelier théâtre à 16h

* Présentation Zumba Kids à 18h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-17T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-17T19:00:00.000+01:00

Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine