Après-midi festif Espace Le Goffic Pacé mercredi 17 décembre 2025.

Après-midi festif Espace Le Goffic Pacé Mercredi 17 décembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Dans le cadre d’Un hiver à Pacé

La Mairie de Pacé et la MJC de Pacé organisent un après-midi rythmé par diverses animations à l’Espace Le Goffic.
Au programme :

* Manège (carrousel) de 14h à 18h
* Maquillage de 14h à 18h
* Goûter
* Atelier théâtre à 16h
* Présentation Zumba Kids à 18h30

Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic 35740 Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine