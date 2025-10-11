APRES-MIDI FESTIF « MIEUX SE LIER POUR MIEUX ALLER » LA TEOULE Revel
APRES-MIDI FESTIF « MIEUX SE LIER POUR MIEUX ALLER »
LA TEOULE 1200 Route de Vauré Revel Haute-Garonne
Début : 2025-10-11 14:00:00
Venez participer à cet après midi festif avec La Téoule !
« Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM), cet après midi festif et artistique vous invite à sortir, rencontrer, écouter, partager… au coeur du parc de La Téoule, un lieu propice à la détente et à la convivialité ». / Le samedi 11 octobre à 14h / Tout public et renseignements au 07.52.03.11.53 ou à scic.lateoule@gmail.com / Animation gratuite. .
LA TEOULE 1200 Route de Vauré Revel 31250 Haute-Garonne Occitanie scic.lateoule@gmail.com
English :
Come and join in this festive afternoon with La Téoule!
German :
Nehmen Sie an diesem festlichen Nachmittag mit La Téoule teil!
Italiano :
Partecipate a questo pomeriggio di festa con La Téoule!
Espanol :
¡Venga y participe en esta tarde festiva con La Téoule!
