Après-midi festive autour de Noël Saint-Pal-de-Chalencon
Après-midi festive autour de Noël Saint-Pal-de-Chalencon dimanche 7 décembre 2025.
Après-midi festive autour de Noël
Salle d’animation rurale Saint-Pal-de-Chalencon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Après-midi festive à St Pal en attendant noël !!
.
Salle d’animation rurale Saint-Pal-de-Chalencon 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 19 53
English :
Festive afternoon at St Pal’s in anticipation of Christmas!
L’événement Après-midi festive autour de Noël Saint-Pal-de-Chalencon a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron