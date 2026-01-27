Après-midi festive salle des fêtes Bagnoles de l’Orne Normandie

Après-midi festive

salle des fêtes la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-21 17:00:00

Date(s) :

2026-02-21

Le Bus des familles de l’Udaf de l’Orne est à Champsecret du 2 au 21 février et propose des animations gratuites coconstruites avec les habitants, élus, associations et autres partenaires.

Ce samedi 21 février journée festive pour clore le séjour du Bus des familles à Champsecret.

A l’occasion de notre dernière journée à Champsecret, nous proposons un temps festif avec un repas partagé. Amenez un plat salé ou sucré à partager.

Nous passerons l’après midi ensemble à jouer, papoter, créer nous initier aux premiers secours avec un formateur secourisme.

Nous pourrons aussi développer notre créativité à travers la réalisation d’une œuvre collective.

Venez également avec vos graines et plantes pour les troquer et repartir avec d’autres que vous n’avez pas encore.

Un moment de plaisir partagé garanti ! .

salle des fêtes la brigaudière Bagnoles de l’Orne Normandie 61700 Orne Normandie +33 7 89 24 32 15 ehurel@udaf-orne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi festive

L’événement Après-midi festive Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-01-27 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne