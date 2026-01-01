Après-midi festive et musicale Sainte-Sigolène
Après-midi festive et musicale Sainte-Sigolène samedi 31 janvier 2026.
Après-midi festive et musicale
10 avenue marineo Sainte-Sigolène Haute-Loire
Début : 2026-01-31 15:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Pour la 4ème édition du concert pour les enfants, nos accueillons CHEZ RE-MOMES, artiiste ROCK’N DROLE
L’après-midi se terminera par une boom avec des musiques choisies par les enfants
Evenement ouvert à tous
10 avenue marineo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes alexabarba43@gmail.com
English :
For the 4th edition of the children’s concert, we welcome CHEZ RE-MOMES, a ROCK’N DROLE artist
The afternoon will end with a boom featuring music chosen by the children
Event open to all
L’événement Après-midi festive et musicale Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron