Après-midi festive et musicale

10 avenue marineo Sainte-Sigolène Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 15:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Pour la 4ème édition du concert pour les enfants, nos accueillons CHEZ RE-MOMES, artiiste ROCK’N DROLE

L’après-midi se terminera par une boom avec des musiques choisies par les enfants

Evenement ouvert à tous

.

10 avenue marineo Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes alexabarba43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For the 4th edition of the children’s concert, we welcome CHEZ RE-MOMES, a ROCK’N DROLE artist

The afternoon will end with a boom featuring music chosen by the children

Event open to all

L’événement Après-midi festive et musicale Sainte-Sigolène a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron