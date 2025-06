Après-midi festive et soirée guinguette Richelieu 28 juin 2025 07:00

Indre-et-Loire

Après-midi festive et soirée guinguette Piscine Richelieu Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-28

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

Fêtons l’arrivée de l’été ensemble !!!

La piscine sera ouverte gratuitement de 15h à 20h.

A partir de 18h, soirée guinguette avec restauration et buvette sur place.

Piscine

Richelieu 37120 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

Let’s celebrate the arrival of summer together!!!

The pool will be open free of charge from 3pm to 8pm.

From 6pm, there will be a guinguette evening with food and refreshments on site.

German :

Lasst uns gemeinsam die Ankunft des Sommers feiern!!!

Das Schwimmbad wird von 15 bis 20 Uhr kostenlos geöffnet sein.

Ab 18 Uhr: Guinguette-Abend mit Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Festeggiamo insieme l’arrivo dell’estate!

La piscina sarà aperta gratuitamente dalle 15.00 alle 20.00.

A partire dalle 18.00, ci sarà una serata « guinguette » con cibo e rinfreschi in loco.

Espanol :

¡Celebremos juntos la llegada del verano!

La piscina estará abierta gratuitamente de 15.00 a 20.00 horas.

A partir de las 18:00, habrá una velada « guinguette » con comida y refrescos in situ.

L’événement Après-midi festive et soirée guinguette Richelieu a été mis à jour le 2025-06-21 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme