Saint-Saturnin-de-Lucian

APRÈS-MIDI FESTIVE SUR LE SENTIER DES POÈTES

Place de la Fontaine Saint-Saturnin-de-Lucian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Journée festive a saint saturnin de Lucian

Programme

15h Concert de la Chorale de St Guilhem dans l’église de Saint Saturnin

16 h 15 Parcours musical et théâtral avec Lo Cocut sur le Sentier du Vin des Poètes/ Œnorando

Remise des prix du concours de poésie 2026, thème Naissance, renaissances

Stand des Éditions Jorn

Exposition des photos de Georges Souche (sous réserves)

18h30 Apéritif offert par la Cave Fonjoya,

Pendant l’après-midi vente de crêpes par les parents de la Calandreta La Garriga

Le soir petite restauration avec le foodtruck Le Raffiné et le traiteur Marie Créole .

Place de la Fontaine Saint-Saturnin-de-Lucian 34725 Hérault Occitanie +33 4 67 96 49 12 pierreetsoleil34@orange.fr

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English : APRÈS-MIDI FESTIVE SUR LE SENTIER DES POÈTES

Festive day at Saint Saturnin de Lucian

L’événement APRÈS-MIDI FESTIVE SUR LE SENTIER DES POÈTES Saint-Saturnin-de-Lucian a été mis à jour le 2026-05-15 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT