Après-midi fête de Noël Benney

Après-midi fête de Noël

Après-midi fête de Noël Benney mercredi 17 décembre 2025.

Après-midi fête de Noël

Salle des fêtes Benney Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-17 13:30:00
fin : 2025-12-17 17:00:00

Date(s) :
2025-12-17

Organisé par Péris’Cool.
La tambouille de Noël dès 3ans.
Conte offert pour tout parent/enfant à partir de14h.
Vente de chocolats chauds et vins chauds.
Venue du père Noël 2 euro la photo.

Sur réservation.Tout public
0  .

Salle des fêtes Benney 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 47 10 39 

English :

Organized by Péris’Cool.
La tambouille de Noël from 3 years.
Storytelling for parents and children from 2pm.
Sale of hot chocolate and mulled wine.
Arrival of Santa Claus 2 euro per photo.

Reservations required.

L’événement Après-midi fête de Noël Benney a été mis à jour le 2025-11-26 par OT DU PAYS DU SAINTOIS