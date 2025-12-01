Après-midi fête de Noël Benney
Après-midi fête de Noël Benney mercredi 17 décembre 2025.
Salle des fêtes Benney Meurthe-et-Moselle
Début : Mercredi Mercredi 2025-12-17 13:30:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
2025-12-17
Organisé par Péris’Cool.
La tambouille de Noël dès 3ans.
Conte offert pour tout parent/enfant à partir de14h.
Vente de chocolats chauds et vins chauds.
Venue du père Noël 2 euro la photo.
Sur réservation.Tout public
Salle des fêtes Benney 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 47 10 39
English :
Organized by Péris’Cool.
La tambouille de Noël from 3 years.
Storytelling for parents and children from 2pm.
Sale of hot chocolate and mulled wine.
Arrival of Santa Claus 2 euro per photo.
Reservations required.
