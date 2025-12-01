Après-midi fête de Noël

Salle des fêtes Benney Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2025-12-17 13:30:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Organisé par Péris’Cool.

La tambouille de Noël dès 3ans.

Conte offert pour tout parent/enfant à partir de14h.

Vente de chocolats chauds et vins chauds.

Venue du père Noël 2 euro la photo.

Sur réservation.Tout public

0 .

Salle des fêtes Benney 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 47 10 39

English :

Organized by Péris’Cool.

La tambouille de Noël from 3 years.

Storytelling for parents and children from 2pm.

Sale of hot chocolate and mulled wine.

Arrival of Santa Claus 2 euro per photo.

Reservations required.

L’événement Après-midi fête de Noël Benney a été mis à jour le 2025-11-26 par OT DU PAYS DU SAINTOIS