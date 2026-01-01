Après-midi Galette des Rois Place de Penthièvre Moncontour

Après-midi Galette des Rois

Place de Penthièvre Le manège des jeux Moncontour Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-07 15:30:00

fin : 2026-01-07 17:30:00

Date(s) :

2026-01-07

Fêtons la nouvelle année ensemble autour de nos jeux préférés et d’une part de galette !

Sur inscription

Un petit cadeau pour celles et ceux qui trouveront la fève. .

Place de Penthièvre Le manège des jeux Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne

