Après-midi Galette des Rois Place de Penthièvre Moncontour

Début : 2026-01-07 15:30:00
fin : 2026-01-07 17:30:00
2026-01-07
Fêtons la nouvelle année ensemble autour de nos jeux préférés et d’une part de galette !
Sur inscription
Un petit cadeau pour celles et ceux qui trouveront la fève. .
Place de Penthièvre Le manège des jeux Moncontour 22510 Côtes-d’Armor Bretagne
