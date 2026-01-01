Après-midi galettes et contes Saint-Hilaire-sur-Benaize

Après-midi galettes et contes

Route du Blanc Saint-Hilaire-sur-Benaize Indre

Début : Dimanche 2026-01-25 14:00:00

fin : 2026-01-25 18:00:00

2026-01-25

Spectacle bilingue: oral et langue des signes française.Familles

Spectacle Tu peux : oral et gestuel par Céline Chenouf. Sortie de stage de contes par Armelle Audigane avec Nathalie Galibert, Marc Charpentier et Benoît Vergnaud.

Buvette et galette des rois sur place. .

Route du Blanc Saint-Hilaire-sur-Benaize 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 28 35 86 27 graindefolie36370@gmail.com

English :

1st evening with tales from the hat. Bilingual show: oral and French sign language.

