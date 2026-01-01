Après-midi galettes et contes Saint-Hilaire-sur-Benaize
Après-midi galettes et contes Saint-Hilaire-sur-Benaize dimanche 25 janvier 2026.
Après-midi galettes et contes
Route du Blanc Saint-Hilaire-sur-Benaize Indre
Début : Dimanche 2026-01-25 14:00:00
fin : 2026-01-25 18:00:00
2026-01-25
Spectacle bilingue: oral et langue des signes française.Familles
Spectacle Tu peux : oral et gestuel par Céline Chenouf. Sortie de stage de contes par Armelle Audigane avec Nathalie Galibert, Marc Charpentier et Benoît Vergnaud.
Buvette et galette des rois sur place. .
Route du Blanc Saint-Hilaire-sur-Benaize 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 28 35 86 27 graindefolie36370@gmail.com
English :
1st evening with tales from the hat. Bilingual show: oral and French sign language.
