Après-midi Gaming Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre
Après-midi Gaming Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre mercredi 8 avril 2026.
Après-midi Gaming
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-08
Date(s) :
2026-04-08
Rejoignez-nous pour un après-midi gaming à la médiathèque !
Entrée libre
+9ans, inscription pour le tournoi de jeux vidéo
Rejoignez-nous pour un après-midi gaming à la médiathèque ! Défiez vos amis au tournoi Nintendo Switch Sports sur grand écran, replongez dans les classiques avec nos animations retrogaming, et détendez-vous avec puzzles, coloriages et découvertes de livres. Fun, jeux et bonne humeur garantis !
Entrée libre
+9ans, inscription pour le tournoi de jeux vidéo .
Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi Gaming
Join us for an afternoon of gaming at the mediatheque!
Free admission
+9 years old, registration for the video game tournament
L’événement Après-midi Gaming Labouheyre a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Cœur Haute Lande