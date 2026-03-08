Après-midi Gaming Médiathèque Jean-Louis Villenave Labouheyre

Après-midi Gaming

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre Landes

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-08

2026-04-08

Rejoignez-nous pour un après-midi gaming à la médiathèque ! Défiez vos amis au tournoi Nintendo Switch Sports sur grand écran, replongez dans les classiques avec nos animations retrogaming, et détendez-vous avec puzzles, coloriages et découvertes de livres. Fun, jeux et bonne humeur garantis !

+9ans, inscription pour le tournoi de jeux vidéo .

Médiathèque Jean-Louis Villenave 142 rue Marie Labeyrie Labouheyre 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 16 54 mediatheque.direction@labouheyre.fr

English : Après-midi Gaming

Join us for an afternoon of gaming at the mediatheque!

Free admission

+9 years old, registration for the video game tournament

