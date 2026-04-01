Après-midi gaming Trégourez
Après-midi gaming Trégourez jeudi 23 avril 2026.
Trégourez
Après-midi gaming
Point cyber Trégourez Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:00:00
fin : 2026-04-23 17:00:00
Date(s) :
2026-04-23
Pendant les vacances de Pâques, les jeunes du territoire sont invités à venir tester des jeux avec un casque VR, à s’affronter dans des tournois de Mario Kart ou à découvrir des jeux rétros sur ordinateur.
Inscription: 02 98 73 25 36 ou contact@haute-cornouaille.bzh .
Point cyber Trégourez 29970 Finistère Bretagne +33 2 98 73 25 36
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English : Après-midi gaming
L’événement Après-midi gaming Trégourez a été mis à jour le 2026-04-02 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou
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