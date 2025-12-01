Après-midi Géocaching Laïcicach’ PIJ DES SUCS Yssingeaux
Après-midi Géocaching Laïcicach’ PIJ DES SUCS Yssingeaux mercredi 10 décembre 2025.
Après-midi Géocaching Laïcicach’
PIJ DES SUCS 13 esplanade du Garde Temps Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2025-12-10 14:00:00
fin : 2025-12-10 16:00:00
2025-12-10
RV au PIJ pour un après-midi sur le thème de la laïcité autour d’un géocaching ! Pendant 2 h, explorons ensemble la Laïcité et ses valeurs. Trouve les caches par géolocalisation. Réponds aux énigmes en équipe. Découvre des trésors…
PIJ DES SUCS 13 esplanade du Garde Temps Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 01 59 pij@cc-des-sucs.fr
English :
Join us at the PIJ for an afternoon of geocaching on the theme of secularism! For 2 hours, let’s explore secularism and its values together. Find the caches by geolocation. Answer the riddles as a team. Discover treasures…
L’événement Après-midi Géocaching Laïcicach’ Yssingeaux a été mis à jour le 2025-12-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire