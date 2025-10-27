Après-midi gourmand à la ferme Saveurs d’octobre Saint-Lyphard

Après-midi gourmand à la ferme Saveurs d’octobre Saint-Lyphard lundi 27 octobre 2025.

Après-midi gourmand à la ferme Saveurs d’octobre

148 Mézerac Saint-Lyphard Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-27 15:30:00

fin : 2025-10-27 17:00:00

Date(s) :

2025-10-27

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, notre partenaire de longue date La Laiterie de Mézérac, vous propose un Après-midi gourmand à la ferme.

Après-midi gourmand à la ferme

Participez à un atelier de pâte à sel au yaourt, puis testez vos papilles avec une dégustation à l’aveugle des produits de la ferme. Les enfants termineront en douceur avec un goûter maison. Limitée à 12 enfants

Informations :

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme. Réservation auprès de la Laiterie de Mézérac.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

148 Mézerac Saint-Lyphard 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 91 49 80 contact@ferme-mezerac.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Après-midi gourmand à la ferme Saveurs d’octobre Saint-Lyphard a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44