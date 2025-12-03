APRÈS-MIDI GOURMANDE AU MUSÉE Mende

APRÈS-MIDI GOURMANDE AU MUSÉE

3 Rue de l’Épine Mende Lozère

Tarif : 0 – 0 – 2 EUR

Demi-journée

Date :

Début : 2025-12-03

fin : 2025-12-03

Date(s) :

2025-12-03

Une après-midi gourmande au Musée, ça vous tente ?

️Mercredi 03 décembre

➡️14h30 VISITE VITE FAIT BIEN FAIT

Ça mange quoi un ours ? En 30 minutes avant le goûter, petite visite pour découvrir par le menu les habitudes gastronomiques des ours.

30 mn 0 à 2 € sur réservation au 04 66 49 85 85

➡️ 15h00 GOÛTER D’HIVER

Miel des ruches de la Ville de Mende, noix, fruits secs… Puisant leur inspiration dans le régime de l’ours brun, les apprenti·es vous ont concocté un goûter d’hiver réconfortant ! En partenariat avec le CMA Formation Mende

2 h Participation libre dans la limite des stocks disponibles .

3 Rue de l’Épine Mende 48000 Lozère Occitanie +33 4 66 49 85 85 museepatrimoine@mende.fr

English :

How about a gourmet afternoon at the Museum?

