Après-midi gourmandises Taverne du Musée de la Bière Stenay

Taverne du Musée de la Bière 17 rue du Moulin Stenay Meuse

Pour déguster en famille ou entre amis de succulentes gaufres à la bière, la Taverne du Musée de la Bière vous invite à son après-midi gourmand.Tout public

Taverne du Musée de la Bière 17 rue du Moulin Stenay 55700 Meuse Grand Est +33 3 29 80 62 33 musee.biere@meuse.fr

English :

The Taverne du Musée de la Bière invites you to enjoy delicious beer waffles with family and friends.

German :

Um mit der Familie oder Freunden leckere Bierwaffeln zu genießen, lädt die Taverne des Biermuseums Sie zu ihrem Gourmetnachmittag ein.

Italiano :

La Taverne du Musée de la Bière vi invita a godervi un delizioso pomeriggio di waffle alla birra con la famiglia e gli amici.

Espanol :

La Taverne du Musée de la Bière le invita a disfrutar de una deliciosa tarde de gofres de cerveza con la familia y los amigos.

