Après-midi guinguette au café-musée Quincy-Landzécourt 22 juin 2025 15:00

Meuse

Après-midi guinguette au café-musée Quincy-Landzécourt Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-06-22 15:00:00

fin : 2025-06-22 20:00:00

Date(s) :

2025-06-22

L’orchestre Francis Valentin sera présent de 15h à 20h au café-musée de Quincy Landzécourt !Tout public

0 .

Quincy-Landzécourt 55600 Meuse Grand Est cafedelaforge55600@gmail.com

English :

The Francis Valentin Orchestra will be on hand from 3pm to 8pm at the café-musée in Quincy Landzécourt!

German :

Das Orchester Francis Valentin wird von 15 bis 20 Uhr im Museumscafé in Quincy Landzécourt auftreten!

Italiano :

L’Orchestra Francis Valentin sarà presente dalle 15.00 alle 20.00 al café-musée di Quincy Landzécourt!

Espanol :

La orquesta Francis Valentin estará presente de 15:00 a 20:00 en el café-museo de Quincy Landzécourt

L’événement Après-midi guinguette au café-musée Quincy-Landzécourt a été mis à jour le 2025-06-18 par OT TRANSFRONTALIER PAYS DE MONTMEDY