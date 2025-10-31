Après-midi Halloween au Cinéma La Brèche Cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande
Après-midi Halloween au Cinéma La Brèche Cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande vendredi 31 octobre 2025.
Après-midi Halloween au Cinéma La Brèche
Cinéma La Brèche 140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande Gironde
Début : 2025-10-31
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Vendredi 31 octobre dès 15h45 Après-midi Halloween Deux films à découvrir
Kiki la petite sorcière dès 5 ans
Les fées sorcières dès 4 ans
Goûter offert et atelier fabrication de chapeaux de sorciers et sorcières après Kiki la petite sorcière, et avant Les fées sorcières (dès 15h45). Inscription obligatoire par mail pour l’atelier (nombre de places limité) à
mriviere.artec@gmail.com. .
Cinéma La Brèche 140 rue de la République Sainte-Foy-la-Grande 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 46 00 43 mriviere.artec@gmail.com
