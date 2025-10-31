Après-midi Halloween au Cinéma La Brèche Cinéma La Brèche Sainte-Foy-la-Grande

Cinéma La Brèche
140 rue de la République
Sainte-Foy-la-Grande
Gironde

Vendredi 31 octobre dès 15h45 Après-midi Halloween Deux films à découvrir

Kiki la petite sorcière dès 5 ans

Les fées sorcières dès 4 ans

Goûter offert et atelier fabrication de chapeaux de sorciers et sorcières après Kiki la petite sorcière, et avant Les fées sorcières (dès 15h45). Inscription obligatoire par mail pour l’atelier (nombre de places limité) à

mriviere.artec@gmail.com. .

+33 5 57 46 00 43
mriviere.artec@gmail.com

