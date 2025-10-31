Après-midi Halloween au Cinéma Pathé Montataire
Après-midi Halloween au Cinéma Pathé Montataire vendredi 31 octobre 2025.
Après-midi Halloween au Cinéma Pathé
91 Rue Louis Blanc Montataire Oise
Tarif : 6 – 6 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 13:30:00
fin : 2025-10-31 16:00:00
Date(s) :
2025-10-31
Vendredi 31 octobre, viens en famille fêter Dia de los Muertos au cinéma Pathé de Montataire!
Projection du film Disney Coco à 14h
Atelier maquillage Dia de los muertos avant la séance
Place à 8€ et 6€ pour les -14 ans
Offre spéciale viens déguisé, ta prochaine place est offerte*
(dans la limite de 100 places offertes, valables jusqu’au 30/11/2025, déguisement complet thème Halloween)
Vendredi 31 octobre, viens en famille fêter Dia de los Muertos au cinéma Pathé de Montataire!
Projection du film Disney Coco à 14h
Atelier maquillage Dia de los muertos avant la séance
Place à 8€ et 6€ pour les -14 ans
Offre spéciale viens déguisé, ta prochaine place est offerte*
(dans la limite de 100 places offertes, valables jusqu’au 30/11/2025, déguisement complet thème Halloween) .
91 Rue Louis Blanc Montataire 60160 Oise Hauts-de-France +33 892 69 66 96
English :
Friday, October 31, bring the whole family to celebrate Dia de los Muertos at the Pathé cinema in Montataire!
Screening of Disney film Coco at 2pm
Dia de los muertos make-up workshop before the screening
Tickets at 8? and 6? for children under 14
Special offer: come in disguise, your next ticket is free*
(limited to 100 free tickets, valid until 30/11/2025, full Halloween-themed costume)
German :
Am Freitag, den 31. Oktober, feiert die ganze Familie den Dia de los Muertos im Pathé-Kino in Montataire!
Vorführung des Disney-Films Coco um 14 Uhr
Schminkworkshop Dia de los muertos vor der Vorstellung
Eintrittskarten für 8? und 6? für Kinder unter 14 Jahren
Sonderangebot: Kommen Sie verkleidet, Ihr nächster Platz ist kostenlos*
(bis zu 100 kostenlose Plätze, gültig bis zum 30.11.2025, komplette Verkleidung zum Thema Halloween)
Italiano :
Venite a festeggiare il Dia de los Muertos con tutta la famiglia al cinema Pathé di Montataire venerdì 31 ottobre!
Proiezione del film Disney Coco alle 14:00
Laboratorio di trucco Dia de los muertos prima della proiezione
Biglietti 8? e 6? per i bambini sotto i 14 anni
Offerta speciale: vieni travestito, il tuo prossimo biglietto è gratis*
(limitato a 100 biglietti gratuiti, valido fino al 30/11/2025, costume completo a tema Halloween)
Espanol :
Venga a celebrar el Día de los Muertos con toda la familia en el cine Pathé de Montataire el viernes 31 de octubre
Proyección de la película de Disney Coco a las 14 h
Taller de maquillaje Día de los muertos antes de la proyección
Entradas 8? y 6? para los menores de 14 años
Oferta especial: ven disfrazado, tu próxima entrada es gratis*
(limitado a 100 entradas gratuitas, válido hasta el 30/11/2025, disfraz completo con temática de Halloween)
L’événement Après-midi Halloween au Cinéma Pathé Montataire a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Creil Sud Oise