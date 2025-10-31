Après-midi Halloween au Cinéma Pathé Montataire

Après-midi Halloween au Cinéma Pathé Montataire vendredi 31 octobre 2025.

Après-midi Halloween au Cinéma Pathé

91 Rue Louis Blanc Montataire Oise

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31 13:30:00

fin : 2025-10-31 16:00:00

Date(s) :

2025-10-31

Vendredi 31 octobre, viens en famille fêter Dia de los Muertos au cinéma Pathé de Montataire!

Projection du film Disney Coco à 14h

Atelier maquillage Dia de los muertos avant la séance

Place à 8€ et 6€ pour les -14 ans

Offre spéciale viens déguisé, ta prochaine place est offerte*

(dans la limite de 100 places offertes, valables jusqu’au 30/11/2025, déguisement complet thème Halloween)

91 Rue Louis Blanc Montataire 60160 Oise Hauts-de-France

English :

Friday, October 31, bring the whole family to celebrate Dia de los Muertos at the Pathé cinema in Montataire!

Screening of Disney film Coco at 2pm

Dia de los muertos make-up workshop before the screening

Tickets at 8? and 6? for children under 14

Special offer: come in disguise, your next ticket is free*

(limited to 100 free tickets, valid until 30/11/2025, full Halloween-themed costume)

German :

Am Freitag, den 31. Oktober, feiert die ganze Familie den Dia de los Muertos im Pathé-Kino in Montataire!

Vorführung des Disney-Films Coco um 14 Uhr

Schminkworkshop Dia de los muertos vor der Vorstellung

Eintrittskarten für 8? und 6? für Kinder unter 14 Jahren

Sonderangebot: Kommen Sie verkleidet, Ihr nächster Platz ist kostenlos*

(bis zu 100 kostenlose Plätze, gültig bis zum 30.11.2025, komplette Verkleidung zum Thema Halloween)

Italiano :

Venite a festeggiare il Dia de los Muertos con tutta la famiglia al cinema Pathé di Montataire venerdì 31 ottobre!

Proiezione del film Disney Coco alle 14:00

Laboratorio di trucco Dia de los muertos prima della proiezione

Biglietti 8? e 6? per i bambini sotto i 14 anni

Offerta speciale: vieni travestito, il tuo prossimo biglietto è gratis*

(limitato a 100 biglietti gratuiti, valido fino al 30/11/2025, costume completo a tema Halloween)

Espanol :

Venga a celebrar el Día de los Muertos con toda la familia en el cine Pathé de Montataire el viernes 31 de octubre

Proyección de la película de Disney Coco a las 14 h

Taller de maquillaje Día de los muertos antes de la proyección

Entradas 8? y 6? para los menores de 14 años

Oferta especial: ven disfrazado, tu próxima entrada es gratis*

(limitado a 100 entradas gratuitas, válido hasta el 30/11/2025, disfraz completo con temática de Halloween)

L’événement Après-midi Halloween au Cinéma Pathé Montataire a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de Tourisme Creil Sud Oise