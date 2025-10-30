Après-midi Halloween aux Écuries de la Tour Les Écuries de la Tour Oudon
Les Écuries de la Tour 470 Rue du Chêne Oudon Loire-Atlantique
Les Écuries de la Tour vous proposent un après-midi sur le thème d’Halloween le jeudi 30 octobre !
Au programme
-jeux à poney
-concours de déguisements
-balade et chasse aux bonbons
Ouvert aux non adhérents de 6 ans à 13 ans.
Renseignements et inscriptions par mail. .
English :
The Écuries de la Tour invite you to a Halloween-themed afternoon on Thursday, October 30!
German :
Die Écuries de la Tour bieten Ihnen am Donnerstag, dem 30. Oktober, einen Nachmittag zum Thema Halloween an!
Italiano :
Le Écuries de la Tour propongono un pomeriggio a tema Halloween giovedì 30 ottobre!
Espanol :
Las Écuries de la Tour ofrecen una tarde de Halloween el jueves 30 de octubre
