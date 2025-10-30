Après-midi Halloween aux Écuries de la Tour Les Écuries de la Tour Oudon

Après-midi Halloween aux Écuries de la Tour

Les Écuries de la Tour 470 Rue du Chêne Oudon Loire-Atlantique

Tarif : 30 – 30 – EUR

Début : 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-30 17:00:00

2025-10-30

Les Écuries de la Tour vous proposent un après-midi sur le thème d’Halloween le jeudi 30 octobre !

Au programme

-jeux à poney

-concours de déguisements

-balade et chasse aux bonbons

Ouvert aux non adhérents de 6 ans à 13 ans.

Renseignements et inscriptions par mail. .

Les Écuries de la Tour 470 Rue du Chêne Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire ecuriesdelatouroudon@gmail.com

English :

The Écuries de la Tour invite you to a Halloween-themed afternoon on Thursday, October 30!

German :

Die Écuries de la Tour bieten Ihnen am Donnerstag, dem 30. Oktober, einen Nachmittag zum Thema Halloween an!

Italiano :

Le Écuries de la Tour propongono un pomeriggio a tema Halloween giovedì 30 ottobre!

Espanol :

Las Écuries de la Tour ofrecen una tarde de Halloween el jueves 30 de octubre

