Après-midi Halloween Bibliothèque municipale d’Hénansal Bibliothèque municipale d’Hénansal Hénansal

Après-midi Halloween Bibliothèque municipale d'Hénansal mercredi 29 octobre 2025.
Bibliothèque municipale d'Hénansal 2 Rue de l'École Hénansal Côtes-d'Armor
Début : 2025-10-29 14:00:00
fin : 2025-10-29 16:00:00
2025-10-29
Au programme
Ateliers créatifs, séance de maquillage et balade dans le bourg.
Le port d’un déguisement est obligatoire.
Le nombre de places est limité à 10 enfants. Les inscriptions se font lors des permanences de la bibliothèque
Lundi 16h30 18h
Mercredi 16h 18h
Samedi 10h 12h .
Bibliothèque municipale d’Hénansal 2 Rue de l’École Hénansal 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 53 08
