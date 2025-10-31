Après-midi Halloween Bonny-sur-Loire

Avenue du Général Leclerc Bonny-sur-Loire Loiret

Début : 2025-10-31 16:30:00

Le Comité des Fêtes de Bonny-sur-Loire vous invite à fêter Halloween le vendredi 31 octobre à la salle Dugué, place de la Mairie !

Dès 16h30 maquillage, défilé avec Mr Dragon illuminé à 18h, friandises, buvette et goûter offert !

Concours du costume le plus effrayant !

Le Comité des Fêtes de Bonny-sur-Loire vous donne rendez-vous le vendredi 31 octobre à la salle Dugué, place de la Mairie, pour une après-midi et une soirée pleines de frissons !

Dès 16h30, les enfants pourront se transformer en petits monstres grâce à l’atelier maquillage (1 €). À 18h, le grand défilé d’Halloween débutera, mené par le spectaculaire Mr Dragon illuminé, pour émerveiller petits et grands.

Sur place, profitez d’une buvette, de friandises et d’un goûter offert pour reprendre des forces. Et pour clôturer la fête, participez au concours du costume le plus effrayant, ouvert aux enfants comme aux parents !

Sortez vos plus belles citrouilles et vos déguisements les plus terrifiants la soirée promet d’être monstrueusement amusante ! 1 .

Avenue du Général Leclerc Bonny-sur-Loire 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 11 61 19 89

English :

The Comité des Fêtes de Bonny-sur-Loire invites you to celebrate Halloween on Friday, October 31st at the Salle Dugué, Place de la Mairie!

From 4.30pm: face painting, parade with illuminated Mr Dragon at 6pm, sweets, refreshments and a free snack!

Scariest costume contest!

German :

Das Festkomitee von Bonny-sur-Loire lädt Sie ein, am Freitag, den 31. Oktober, im Saal Dugué, Place de la Mairie, Halloween zu feiern!

Ab 16.30 Uhr: Schminken, Umzug mit dem beleuchteten Mr. Dragon um 18 Uhr, Süßigkeiten, Getränkestand und kostenloser Snack!

Wettbewerb um das gruseligste Kostüm!

Italiano :

Il Comitato delle Feste di Bonny-sur-Loire vi invita a festeggiare Halloween venerdì 31 ottobre nella Salle Dugué, Place de la Mairie!

Dalle 16.30: face painting, sfilata con Mr Dragon illuminato alle 18.00, dolci, rinfreschi e merenda gratuita!

Concorso per il costume più spaventoso!

Espanol :

El Comité de Fiestas de Bonny-sur-Loire le invita a celebrar Halloween el viernes 31 de octubre en la Salle Dugué, Place de la Mairie

A partir de las 16.30 h: pintacaras, desfile con el Sr. Dragón iluminado a las 18 h, dulces, refrescos y ¡una merienda gratis!

Concurso para el disfraz más terror

