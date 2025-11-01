Après-midi Halloween Cercoux
Après-midi Halloween Cercoux samedi 1 novembre 2025.
Après-midi Halloween
14 rue de la Mairie Cercoux Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 15:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Vêtu de ton plus effroyable costume, viens récolter des sucreries !
.
14 rue de la Mairie Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 73 29 43 enavantlesecoliers17@gmail.com
English :
Dressed in your most fearsome costume, come and collect sweets!
German :
Bekleide dich mit deinem gruseligsten Kostüm und sammle Süßigkeiten ein!
Italiano :
Vestiti con il vostro costume più temibile, venite a raccogliere i dolci!
Espanol :
Vístete con tu disfraz más temible y ven a recoger caramelos
L’événement Après-midi Halloween Cercoux a été mis à jour le 2025-10-14 par Offices de Tourisme de Jonzac