Après-midi Halloween Cercoux

Après-midi Halloween Cercoux samedi 1 novembre 2025.

Après-midi Halloween

14 rue de la Mairie Cercoux Charente-Maritime

Début : 2025-11-01 15:00:00

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Vêtu de ton plus effroyable costume, viens récolter des sucreries !

14 rue de la Mairie Cercoux 17270 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 73 29 43 enavantlesecoliers17@gmail.com

English :

Dressed in your most fearsome costume, come and collect sweets!

German :

Bekleide dich mit deinem gruseligsten Kostüm und sammle Süßigkeiten ein!

Italiano :

Vestiti con il vostro costume più temibile, venite a raccogliere i dolci!

Espanol :

Vístete con tu disfraz más temible y ven a recoger caramelos

