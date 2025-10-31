Après midi Halloween et soirée QUIZ Saint-Simon-de-Bordes

Après midi Halloween et soirée QUIZ Saint-Simon-de-Bordes vendredi 31 octobre 2025.

Après midi Halloween et soirée QUIZ

Salle des fêtes 17500 St Simon de Bordes Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime

Début : 2025-10-31 19:00:00

fin : 2025-10-31 23:30:00

2025-10-31

Après midi Halloween pour les enfants à partir de 15h30

Quiz en soirée pour tout le monde

Salle des fêtes 17500 St Simon de Bordes Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 84 10 95 cdfstsimondebordes17@gmail.com

English :

Halloween afternoon for children from 3:30 p.m

Evening quiz for everyone

German :

Halloween-Nachmittag für die Kinder ab 15.30 Uhr

Quiz am Abend für alle

Italiano :

Pomeriggio di Halloween per i bambini dalle 15.30

Quiz serale per tutti

Espanol :

Tarde de Halloween para niños a partir de las 15.30

Concurso para todos por la tarde

