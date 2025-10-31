Après midi Halloween et soirée QUIZ Saint-Simon-de-Bordes
Salle des fêtes 17500 St Simon de Bordes Saint-Simon-de-Bordes Charente-Maritime
Tarif :
Date et horaire :
Début : 2025-10-31 19:00:00
fin : 2025-10-31 23:30:00
Date(s) :
2025-10-31
Après midi Halloween pour les enfants à partir de 15h30
Quiz en soirée pour tout le monde
.
Salle des fêtes 17500 St Simon de Bordes Saint-Simon-de-Bordes 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 84 10 95 cdfstsimondebordes17@gmail.com
English :
Halloween afternoon for children from 3:30 p.m
Evening quiz for everyone
German :
Halloween-Nachmittag für die Kinder ab 15.30 Uhr
Quiz am Abend für alle
Italiano :
Pomeriggio di Halloween per i bambini dalle 15.30
Quiz serale per tutti
Espanol :
Tarde de Halloween para niños a partir de las 15.30
Concurso para todos por la tarde
