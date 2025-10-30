Après-midi Halloween Rue de la Courberie Plancoët

Après-midi Halloween Rue de la Courberie Plancoët jeudi 30 octobre 2025.

Rue de la Courberie Bibliothèque Plancoët Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-30 15:00:00

fin : 2025-10-30 18:00:00

2025-10-30

Histoires pour frissonner, petites animations et friandises

Venez fêter Halloween avec nous, en costume c’est encore mieux. Lectures pour frissonner, chasse au trésor, bonbons et autres petites animations vous attendent. .

Rue de la Courberie Bibliothèque Plancoët 22130 Côtes-d'Armor Bretagne +33 2 96 84 39 05

L’événement Après-midi Halloween Plancoët a été mis à jour le 2025-10-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme