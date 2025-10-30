Après-midi Halloween Rue de la Courberie Plancoët
Après-midi Halloween Rue de la Courberie Plancoët jeudi 30 octobre 2025.
Après-midi Halloween
Rue de la Courberie Bibliothèque Plancoët Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 15:00:00
fin : 2025-10-30 18:00:00
Date(s) :
2025-10-30
Histoires pour frissonner, petites animations et friandises
Venez fêter Halloween avec nous, en costume c’est encore mieux. Lectures pour frissonner, chasse au trésor, bonbons et autres petites animations vous attendent. .
Rue de la Courberie Bibliothèque Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 84 39 05
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Après-midi Halloween Plancoët a été mis à jour le 2025-10-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme