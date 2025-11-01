Après-midi Halloween Saint-Léger-le-Guérétois

Salle des fêtes Saint-Léger-le-Guérétois Creuse

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-01

fin : 2025-11-01

2025-11-01

Chasse aux bonbons

Élection des plus beaux costumes

Buvette et vente d’horribles douceurs .

Salle des fêtes Saint-Léger-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine ape.rpi.labrionne.stleger@gmail.com

