Après-midi Halloween Saint-Léger-le-Guérétois
Après-midi Halloween Saint-Léger-le-Guérétois samedi 1 novembre 2025.
Après-midi Halloween
Salle des fêtes Saint-Léger-le-Guérétois Creuse
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-11-01
Chasse aux bonbons
Élection des plus beaux costumes
Buvette et vente d’horribles douceurs .
Salle des fêtes Saint-Léger-le-Guérétois 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine ape.rpi.labrionne.stleger@gmail.com
English : Après-midi Halloween
German : Après-midi Halloween
Italiano :
Espanol : Après-midi Halloween
L’événement Après-midi Halloween Saint-Léger-le-Guérétois a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Grand Guéret