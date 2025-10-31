Après-midi Halloween Près de la Voie verte Thury-Harcourt-le-Hom
Près de la Voie verte Le Quai d’Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom Calvados
Début : 2025-10-31 15:00:00
fin : 2025-10-31
2025-10-31
Le Quai d’Harcourt a concocté un après-midi spécial halloween pour vos enfants de 3 à 10 ans. Chasse aux bonbons, bingo d’Halloween… Plein de jolies surprises ! Venez déguisés ! .
Près de la Voie verte Le Quai d’Harcourt Thury-Harcourt-le-Hom 14220 Calvados Normandie +33 2 31 74 78 89
English : Après-midi Halloween
Halloween afternoon
German : Après-midi Halloween
Halloween-Nachmittag
Italiano :
Pomeriggio di Halloween
Espanol :
Tarde de Halloween
